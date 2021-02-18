مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم بجامعة سوهاج يناقش خطته المستقبلية

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، بمجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم لمناقشة خطة عمل المركز وما سيقدمه من أنشطة خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الآثار، الدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود أبو الفتوح مدير المركز.





وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن المركز يقدم العديد من الخدمات والاستشارات الأثرية، وينفذ العديد من الأنشطة والفعاليات المبنية علي أسس وأساليب علمية بهدف خدمة وتنمية المجتمع، مضيفًا أن المركز يعقد العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى توفير كوادر فنية متخصصة، بالإضافة إلى إصدار مجلات علمية دورية بحثية، وأيضًا إعداد البحوث الأثرية لدراسة مشكلات الصيانة والترميم.









وأضاف الدكتور محمود أبو الفتوح، أنه سوف يتم تفعيل بند الاستشارات ومشروعات الصيانة والترميم عن طريق عقد عدد من بروتوكلات التعاون مع الجهات المختصة، وكذلك تطبيق بند الترميم المعماري المختص بتقييم الأداء الوظيفي للعناصر الانشائية للمباني.



