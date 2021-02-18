التطريز على الخشب.. منة تبدع في صنع الشنط بطريقة جذابة

تشتهر محافظة دمياط بجودة أنواع خشبها، وصناعة الموبيليا والأثاث بداخلها، ولكن انفردت شابة من محافظة دمياط في صناعة الخشب لتنتج منتج جديد ومنفرد، لتخرج عن المألوف في عالم الموضة.





منة الله وفيق، شابة من محافظة دمياط تبلغ من عمرها ٢٢ عاما، تخرجت من كلية تربية نوعية قسم اقتصاد منزلي، وخرجت عن المألوف وبدأت في صناعة "شنط مطرزة من الخشب".





تمكنت منة الله من التطريز على ألواح الخشب، بطريقة مبدعة وفريدة، فترسم عليه الأشكال والحيوانات والورود، بخيوط ملونة فوق لوح الخشب، لتنتج شنطة أنيقة وفريدة مطرزة ومصنوعة من الخشب.





في البداية تحدثت منة الله عن فكرة مشروعها التطريز علي شنط الخشب، لكاميرا "صدي البلد"، قائلة: "أنا بدأت مشروعي التطريز علي شنط الخشب، من سنتين ونصف، كان مع بعض الزملاء داخل الجامعة للدراسة والعمل عليه".





نفذت منة وأصدقاؤها فكرة التطريز علي الخشب علي "خشب الزان" في بداية مشروعهم، ما يطلق عليه باسم "الشكمجية"، حتى أتقنوا التطريز علي الخشب وعمل بترون الشكل الصحيح من أجل التطريز علي كافة أنواع الخشب الأخرى.





وقالت: "أول خطوة لمشروعنا أننا دخلنا معرض داخل دمياط، ومن هنا بدأت الناس تعرف فكرتنا ويتقبلوها، ويقبلوا عليها، ومن هنا بدأت أطور فكرة المشروع، وأطرز شنط الخشب على ألواح خشب مستوردة مش خشب الزان".





وعن طريقة صنع شنط الخشب وتطريزها، استطردت: "أنا بجيب ألواح الخشب، وبعدين بتتقطع وتتخرم بالشكل اللي عاوزاه، وبعدين يتم دهنها على حسب ذوق العميل، وتطرز وتتبطن ثم تتغلف، وكلها خطوات يدوية بعملها بنفسي ما عدا تقطيع الخشب وتخريمه فقط".





وتتطلع منه إلى تقديم كل ما هو جديد من الخشب، معقبة: "كل فترة بنزل كوليكشن مختلف على حسب الموسم اللي إحنا فيه، مثلا الفترة اللي فاتت زودت فيها فكرة المحافظ الصغيرة من الخشب، وديكورات خشبية للبيت مطرزة، ودلوقتي بقي في ألوان للخشب مختلفة، والتطريز بيبقي بأي شكل ممكن".





وبالنسبة للصعوبات التي تواجهها، قالت: "في نجارين مش بتطلع الحاجة زي ما أنا عايزاها، وأنا إيدي فيها رعشة دي بتضايقني وأنا شغالة، والناس دائمًا بتستغرب إزاي شنطة من الخشب، مش هتبقي ثقيلة، فلا هي مش تقيلة خالص دي حجمها مناسب وتكفي كافة الاحتياجات الشخصية".





وعن أنواع الخامات التي تدخل في صناعة شنط الخشب، تستخدم منه ألواح الخشب المستورد ذي جودة عالية، وخيوط dmc للتطريز العريض أو الرفيع، كما أنها تستخدم الجلود والسلاسل، مع البطانة القماش أو القطيفة لتقفيل الشنطة، ويرجع هذا لطلب العميل.



