وكيل صحة المنوفية يجرى جراحتين لسيدتين فى مستشفى زاوية الناعورة

اجرى فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , والدكتور عبدالباري العجيزي , مدير عام الطب العلاجي بالمديرية عمليتين جراحيتين لإستئصال المرارة لسيدتين بالمنظار الجراحي داخل قسم العمليات الجراحية الجديدة بمستشفي زاوية الناعورة المركزي .





جاء ذلك في موقف إنساني واثناء جولة مرورية بمستشفى زاوية الناعورة .





وتم خروج الحالتين بعد عمل اللازم ووضعهم تحت الملاحظة وطمأنة ذويهم الذين قدموا الشكر معربين عن سعادتهم للفريق الطبي حيث تعتبر العملية الاولي من نوعها بالمستشفي , وذلك بحضور الدكتور جمال رشاد مدير المستشفى , والدكتور ميمي خضر , رئيس العمليات بالمستشفي .





واكد وكيل الوزارة انه لا يمكن أن نغفل جهود الدولة في ملف الصحة، موضحا ان الوزارة وضعت صحة المواطنين على رأس أولوياتها إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية وفقا لأعلى معايير الجودة وتشهد المبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظرته المستقبلية لصحة المواطن والغاء قوائم الانتظار لتخفيف الآم ومعاناة المواطن.



