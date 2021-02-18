تبادل الأسري .. تحرير سوريين من سجون إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بتحرير السوريين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان المنتميين لمحافظة القنيطرة السورية.





وأوضحت الوكالة السورية ان ذلك يأتي في إطار جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون الاحــتلال الإسرائيلي.





ونقلت الوكالة السورية عن مصادر مطلعة قولها : استكمالًا لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية تم تحرير الأسيرين محمد أحمد حسين وطارق غصاب العبيدان وعادا إلى بلداتهما في محافظة القنيطرة.



