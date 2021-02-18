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حوادث

أثناء نشر السجادة.. سقوط طالبة من الدور الرابع بميت غمر

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:36 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيبت طالبة بالصف الأول الإعدادي بمنطقة دقادوس التابعة لبندر ميت غمر بالدقهلية بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من الدور الرابع بشقة أسرتها أثناء قيامها بنشر سجادة.

وورود لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول رحمة عصام عصمت شيبوب 13 عاما طالبة بالصف الأول الإعدادى ومقيمة منطقة دقادوس بندر ميت غمر مصابة بكسور متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو ولا يمكن استجوابها.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدتها هنية 40 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت أنه حال قيام كريمتها بنشر سجادة بشرفة الشقة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 657 سنة 2021 إداري قسم شرطة ميت غمر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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