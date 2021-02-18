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حوادث

فتاة تحاول الانتحار في السنبلاوين بسبب خلافات مع خطيبها

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:56 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيبت فتاة بحالة إعياء شديدة ببندر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إثر قيامها بمحاولة الانتحار بتناول سم فئران لوجود خلافات بينها وبين خطيبها.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية  يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول اسراء ي ر  ع  16 عاما طالبة ومقيمة منطقة "السوعة" بندر السنبلاوين مصابة بحالة إعياء "ادعاء تناول مادة سامة". 

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤالها قررت بقيامها بتناول مادة سامة "سم فئران " مما أدى إلى حدوث إصابتها لوجود خلافات بينها وخطيبها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. 

وسؤال والدها ٥١ عاما عامل ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1521 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة السنبلاوين وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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