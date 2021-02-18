تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، كشفت خلاله عن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية 2021.

فقالت وزارة التربية والتعليم : يعقد امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الاساسية يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.

حيث يعقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).





ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.





ويُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.