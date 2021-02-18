مدرب كرة يد الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بدوري المحترفين

احتفل حسين زكي مدرب فريق الزمالك لكرة اليد بالفوز على فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في دوري المحترفين.
ونشر حسين زكي مجموعة من الصور للاعبي الزمالك عبر حسابه بإنستجرام وعلق قائلا " الف شكر يا رجالة".
وحقق نادى الزمالك الفوز علي منافسه الاهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التى اقيمت علي الصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين.
الشوط الاول انتهي بتقدم الاهلي علي الزمالك بنتيجة 15-14 .
بهذه النتيجة يتساوي الزمالك مع الاهلي في النقاط بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة لكل منهما.