ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أثناء الصلاة.. وفاة نائب مدير الدقهلية للسكر في مسجد الشركة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:53 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
توفي نائب مدير شركة الدقهلية لسكر بقلابشو، عقب سقوطه داخل المسجد على الأرض، ما أدى إلى إصابته بنزيف أثناء أداء الصلاة .

ورد لمديرية امن الدقهلية بلاغ يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني، بحضور نور هشام محمد راغب 21 عاما طالب ومقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة قسم أول المنصورة يفيد بأنه أثناء تواجد والده 55 عاما، نائب مدير شركة الدقهلية للسكر  بقريه قلابشو دائرة مركز الستامونى بمسجد الشركة لأداء الصلاة سقط أرضا و إرتطم رأسه بالأرض فقام زملاؤه بنقله  إلى الوحدة الصحية بقرية الفوائد دائرة مركز الستامونى إلا أنه توفى عقب وصوله ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك أو يشتبه فى وفاته جنائيا.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان الواقعه و الفحص تبين وجود كدمة متوسطة فى الجبهة والأنف وآثار مياه تخرج من فتحه الأنف وبسؤال شهود العيان كل من أحمد سعيد 58 عاما، موظف بالشركة، ومقيم قرية الغنيمية دائرة مركز فارسكور بدمياط، والسيد سمير محمد 35 عاما عامل بالشركة ومقيم قرية حفير شهاب الدين دائرة المركز، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه توفى نتيجة نزيف بالمخ بعد ارتطامه بجسم صلب  " الأرض" وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 414 لسنة 2021  إدارى مركز  شرطة الستامونى، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء بإحدى قرى أجا

مصرع كهربائي صعقا بإحدى قرى الدقهلية

مصرع عامل لحام سقطت مقطورة عليه بورشة في السنبلاوين

مصرع أمين شرطة وإصابة زميله في حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بالدقهلية

رماها من على السلالم .. فلاح يتهم حماه بالتسبب فى وفاة والدته

مصرع ربة منزل سقط عليها سقف غرفة بالطين بإحدى قرى المنصورة

ترشيحاتنا

إحباط مخطط بيع ثقافة مصر إلى قطر برعاية الإخوان.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ بشرى تبرز أنوثتها

وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

منفعلا.. تامر أمين يوجه رسالة قاسية لـ فرجاني ساسي

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

شاهد.. صاروخية الدرع تقود الزمالك للفوز على الأهلي في دوري المحترفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ بشرى تبرز أنوثتها

بمناسبة يوم بلوتو.. 10 حقائق علمية عن أصغر كواكب المجموعة الشمسية سابقا