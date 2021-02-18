أثناء الصلاة.. وفاة نائب مدير الدقهلية للسكر في مسجد الشركة

توفي نائب مدير شركة الدقهلية لسكر بقلابشو، عقب سقوطه داخل المسجد على الأرض، ما أدى إلى إصابته بنزيف أثناء أداء الصلاة .





ورد لمديرية امن الدقهلية بلاغ يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني، بحضور نور هشام محمد راغب 21 عاما طالب ومقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة قسم أول المنصورة يفيد بأنه أثناء تواجد والده 55 عاما، نائب مدير شركة الدقهلية للسكر بقريه قلابشو دائرة مركز الستامونى بمسجد الشركة لأداء الصلاة سقط أرضا و إرتطم رأسه بالأرض فقام زملاؤه بنقله إلى الوحدة الصحية بقرية الفوائد دائرة مركز الستامونى إلا أنه توفى عقب وصوله ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك أو يشتبه فى وفاته جنائيا.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان الواقعه و الفحص تبين وجود كدمة متوسطة فى الجبهة والأنف وآثار مياه تخرج من فتحه الأنف وبسؤال شهود العيان كل من أحمد سعيد 58 عاما، موظف بالشركة، ومقيم قرية الغنيمية دائرة مركز فارسكور بدمياط، والسيد سمير محمد 35 عاما عامل بالشركة ومقيم قرية حفير شهاب الدين دائرة المركز، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه توفى نتيجة نزيف بالمخ بعد ارتطامه بجسم صلب " الأرض" وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.



