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منوعات

بسبب البرد القارس.. سيدة تضع مولودها في سيارتها بعد تعثرها في الطريق

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت سيدة بالغة من العمر 36 عاما،  لموقف غر يب و مفاجئ، فقد دفعتها ظروف الجو القاسية أن تضع مولودها أثناء ذهابها للمستشفى للولادة بسبب البرودة الشديدة و عدم إمكانيتها الوصول بسرعة للمستفى . 

حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن السيدة جوردان كوربيت، البالغة من العمر 36 عاما، وضعت طفلها  أثناء ذهابها للمستشفى الأسبوع الماضي بسبب ظروف الجو القاسية . 

قالت السيدة جوردان، أنها علمت من الطبيب الذي كان يتابع حالتها الصحية أثناء الحمل أنها ستلد في نهاية شهر يناير الماضي، و لكن حينما ذهبت في الميعاد المحدد أخبرها الطبيب أن الولادة ممكنة و لكنها ستتسبب في ألم شديد و يمكن تأجيلها لبعض الأيام لتتحسن صحتها بسبب إصابتها ببرد شديد و ارتفاع درجة حرارتها . 

انتظرت السيدة بعض الأيام، و ذات يوم شعرت بألم اسفل بطنها و علمت أنها آلام الولادة، اتصلت بزوجها سريعا للذهاب إلى المستشفى، و لكن لسوء حظها، كان الطقس سئ للغاية مما دفعها للولادة بالسيارة لأنها لم تتحمل الألم لحين الوصول إلى المستشفى . 



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