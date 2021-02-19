بسبب البرد القارس.. سيدة تضع مولودها في سيارتها بعد تعثرها في الطريق

تعرضت سيدة بالغة من العمر 36 عاما، لموقف غر يب و مفاجئ، فقد دفعتها ظروف الجو القاسية أن تضع مولودها أثناء ذهابها للمستشفى للولادة بسبب البرودة الشديدة و عدم إمكانيتها الوصول بسرعة للمستفى .





حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن السيدة جوردان كوربيت، البالغة من العمر 36 عاما، وضعت طفلها أثناء ذهابها للمستشفى الأسبوع الماضي بسبب ظروف الجو القاسية .





قالت السيدة جوردان، أنها علمت من الطبيب الذي كان يتابع حالتها الصحية أثناء الحمل أنها ستلد في نهاية شهر يناير الماضي، و لكن حينما ذهبت في الميعاد المحدد أخبرها الطبيب أن الولادة ممكنة و لكنها ستتسبب في ألم شديد و يمكن تأجيلها لبعض الأيام لتتحسن صحتها بسبب إصابتها ببرد شديد و ارتفاع درجة حرارتها .





انتظرت السيدة بعض الأيام، و ذات يوم شعرت بألم اسفل بطنها و علمت أنها آلام الولادة، اتصلت بزوجها سريعا للذهاب إلى المستشفى، و لكن لسوء حظها، كان الطقس سئ للغاية مما دفعها للولادة بالسيارة لأنها لم تتحمل الألم لحين الوصول إلى المستشفى .











