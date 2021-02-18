ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق: الجماعات الظلامية فشلت في بلادنا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:35 م
رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق
Advertisements
قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الجماعات الظلامية فشلت في تنفيذ أجندتها بالعراق. 

وقال الكاظمي وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية إن العراق سيبقى رمزا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية.

وأضاف أن العراق سيظل رمزا للتسامح "رغم كل التحديات للجماعات الظلامية التي فشلت في أجنداتها المدمرة للعراق الجميل".

وتابع أن الفساد هو من خلف بية مساعدة للتمييز والظلم، وذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق. 

وشدد على عمل الحكومة لمواجهة الفساد في العراق، وإصلاح التركه القديمة، وتقوية مؤسسات الدولة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمن العراق في أعناقنا.. الكاظمي يوجه رسالة تحذيرية للجميع

انتشار ميليشيا عصائب أهل الحق في بغداد

القبض على انتحاري قبل تفجير نفسه.. إفشال هجوم ليلة رأس السنة بالعراق

يوم عار في تاريخ البشرية.. رغد صدام حسين توجه كلمة في ذكرى رحيل والدها.. فيديو

"الخليج" الإماراتية تسلط الضوء على جهود العراق لمصادرة الأسلحة المخالفة

داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات بغداد

ترشيحاتنا

عقب السعودية.. الإمارات تدخل على خط أزمة سد النهضة

5 تحركات للأهلي قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

بيان عاجل من إثيوبيا عن الصراع مع السودان

حادث بشع.. سيارة نقل تدهس سيارتين داخل محطة بنزين.. فيديو

قناة مدرستنا تذيع بيانا عاجلا لـ وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

3 حالات لإخلاء الشقة المؤجرة.. تعديلات على قانون الإيجار القديم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها