قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

أعلنت محافظة القاهرة قطع المياه عن 16 منطقة بالزيتون ومصر الجديدة غدا السبت.





وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، إن المناطق تشمل أولا منطقة الزيتون: (شارع الكابلات- عزبة مرسي خليل- مساكن الأميرية- شارع المطرية- شارع الصحة- ميدان النعام- شارع ترعة الجبل الغربي)، ثانيا مصر الجديدة: (شارع السباق- شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع أسوان- شارع هارون- ميدان الإسماعيلية- روكسي ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته- الاتحادية- قصر البارون).





واكدت الشركة أن الانقطاع نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون، على ان يكون قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20/2/2021 وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة على أن توفر سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق تلك المناطق يمكن الاتصال بها عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.​