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مرأة

6 نصائح قد تساعد في تقليل الشخير بشكل كبير

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
 الشخص الذي يشخر لا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك. على الرغم من ، هناك طريقتان يمكنك من خلالها تقليل الشخير بشكل كبير.
ستساعدك هذه النصائح في الحصول على قسط أفضل من الراحة أثناء الليل

 الشخص الذي يشخر لا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك. على الرغم من ،هناك طريقتان يمكنك من خلالها تقليل الشخير بشكل كبير.

1. لا تنم على ظهرك
إذا كنت تستلقي على ظهرك ، يغرق لسانك أيضًا في الحلق قليلًا ، مما يسبب الشخير. من خلال الاستلقاء على جانبك ، ستقلل من فرصة الشخير.

2. تتبع السبب
ثلاثة من أهم أسباب الشخير هي زيادة الوزن ، أو التدخين (بكثرة) أو الشرب (بكثرة). إذا كان الشخير يدخن ويشرب ، فيمكن أن يساعد حقًا في التوقف عن فعل هذه الأشياء كثيرًا. على الأقل تأكد من عدم شرب الكحول قبل الذهاب إلى الفراش. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فقد يساعد ذلك على إنقاص القليل من الوزن.

3. اشرب ما يكفي
هل الحلق والأنف والأنف جاف؟ هذا يمكن أن يؤدي إلى التهيج والالتهابات والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الشخير. تأكد من شرب كمية كافية من الماء خلال النهار. يمكنك أيضًا وضع جهاز ترطيب في غرفة نومك وتشغيله ليلًا.

4. لا تأكل كثيرا في المساء
ليس من الجيد أبدًا تناول الكثير من الطعام ، ولكن تجنب فعل ذلك بشكل خاص قبل النوم مباشرة. خاصة عندما يحتوي الطعام المعني على الكثير من الدهون أو السكر ، يمكن أن يعطل الجهاز الهضمي ، مما يجعل النوم أكثر صعوبة. لا نوصي بتناول منتجات الألبان قبل النوم أيضًا ، لأنها يمكن أن تترك طبقة لزجة في حلقك ويمكن أن تسد مجرى الهواء. وهذا بدوره يمكن أن يسبب لك الشخير.

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