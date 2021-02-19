الري: رصدنا إلقاء مياه صرف زراعى فى برك مجاورة لـ واحة سيوة

قال المهندس محمد غانم ، المتحدث الرسمى بوزارة الرى ، إن مشروعى تأهيل الترع ونظم الرى الحديث من أهم المشاريع القومية التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذهم بالتعاون مع وزارة الرى .





وأضاف " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائبة اكسترا نيوز ، أن المشروع القومى لتأهيل الترع من أكبر المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها والذى يهدف بدوره إستعادة القطاع المائية للترع فى مصر والتى عانت من القطاع المائى وانتشار الحشائش إلقاء المخلفات فى الترع تعيق وصول المياه .





وأشار إلى أنه جارى استعادة القطاع المائى لكل ترعة من خلال تحديد القطاع المناسب توفير المياه للأراضى الزراعية والتبطين باستخدام الخرسانة ووصول الترعة لشكلها الطبيعى الذى يمكن الترعة من توصيل المياه لجميع المنتفعين بدون مشاكل .





ولفت إلى أن واحة سيوة لها وضع خاصة أنها تعتمد على الآبار الجوفية لافتأ إلى أن عملية الصرف الزراعى فيه له خصوصية أيضا خاصة وانه يتم إلقاء من بعض المواطنين مياه صرف زراعى فى برك مجاورة لواحة سيوة ، مشيرأ إلى أن زيادة سحب المياه الجوفية يعمل على زيادة الصرف الزراعى .





وأشار إلى وجود لجنة من وزارة الرى وجامعة القاهرة تفقدت كافة المواقع ب واحة سيوة ووضعوا كافة الحلول لمشكلة زيادة الملوحة وتطوير كافة البرك بها وتنقيتها من المخلفات .











