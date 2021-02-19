ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الري: رصدنا إلقاء مياه صرف زراعى فى برك مجاورة لـ واحة سيوة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:01 ص
واحة سيوة
واحة سيوة
Advertisements
شيرين عادل
قال المهندس محمد غانم ،  المتحدث الرسمى بوزارة الرى ، إن مشروعى تأهيل الترع ونظم الرى الحديث من أهم المشاريع القومية التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذهم بالتعاون مع وزارة الرى  .

وأضاف " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائبة اكسترا نيوز ، أن المشروع القومى لتأهيل الترع من أكبر المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها والذى يهدف بدوره إستعادة القطاع المائية للترع فى مصر والتى عانت من القطاع المائى وانتشار الحشائش إلقاء المخلفات فى الترع تعيق وصول المياه .

وأشار إلى أنه جارى استعادة القطاع المائى لكل ترعة  من خلال تحديد القطاع المناسب توفير المياه للأراضى الزراعية  والتبطين باستخدام الخرسانة ووصول الترعة لشكلها الطبيعى الذى يمكن الترعة  من توصيل المياه لجميع المنتفعين بدون مشاكل .

ولفت إلى أن واحة سيوة لها وضع خاصة أنها تعتمد على الآبار الجوفية لافتأ إلى أن عملية الصرف الزراعى فيه له خصوصية أيضا خاصة وانه يتم إلقاء من بعض المواطنين مياه صرف زراعى فى برك مجاورة لواحة سيوة ، مشيرأ إلى أن زيادة سحب المياه الجوفية يعمل على  زيادة الصرف الزراعى .

وأشار إلى وجود لجنة من وزارة الرى وجامعة القاهرة تفقدت كافة المواقع ب واحة سيوة ووضعوا كافة الحلول لمشكلة زيادة الملوحة  وتطوير كافة البرك بها وتنقيتها من المخلفات .



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحث إنشاء مشروع حى سكنى جديد على مسطح 30 فدانا بمنطقة شارع الإمام بمطروح

الرى: تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة وحلول جذريه لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى

الرى: جهود مكثفة لتأهيل الترع وسد العجز المائى والتعامل مع موسم السيول

عبد العاطي يبحث تطوير منظومة الري وحل مشكلة زيادة الملوحة بواحة سيوة

متحدث الري لصدى البلد الترع عانت لسنوات من تعدى المواطنين عليها وتم تأهيل 911 كم

عبر تبطين وتأهيل 7000 كيلومتر لتحقيق الأمن المائي للمصريين.. «الري» تشارك حلم المصريين في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

ترشيحاتنا

اختفى بعد الولادة.. زوج يحرم زوجته من ابنها لسبب غريب

انتهى وقت المزاح يا آبي.. مطلب عاجل بفرض عقوبات رادعة على إثيوبيا

بالفيديو - محمد صلاح يفشل في تحدي المصريين بالبريميرليج

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر.. شاهد

مبادرة بيع قميص فرجاني ساسي.. مدحت شلبي: لو فيه 50 مليون زمالكاوي هنلم قيمة صفقتين

بسبب كورونا.. نداء عاجل من وزير الداخلية الكويتي للمسافرين من وإلى الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن