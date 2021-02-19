درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-2-2021 بمحافظات مصر

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسى: مصر حريصة على استمرار دعم الشعب الليبى..الأرصاد: موجة سيئة متوقعة منتصف الأسبوع المقبل.. بعد نقل رفاته إلى مكان آخر.. أين دفن صدام حسين؟