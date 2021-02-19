جامعة حلوان في أسبوع.. تطلق الويبينار الدولي الأول حول الممارسات العالمية لمكافحة الفساد.. وتبدأ تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف

حيث أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد 2021 للحاصلين على البكالوريوس أو اليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين .





وصرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن شروط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60 % وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.





هذا ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية ، ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي ، كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.



