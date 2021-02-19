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جامعة حلوان في أسبوع.. تطلق الويبينار الدولي الأول حول الممارسات العالمية لمكافحة الفساد.. وتبدأ تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
جامعة حلوان: تبدأ تلقى طلبات الالتحاق ببرنامج التمريض المكثف
معرفة الذات وتحديد الأهداف.. ندوة نظمتها أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان
إطلاق الويبنار الأول للممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم 


شهدت جامعة حلوان  على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين والمهتمين، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان  من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.

حيث أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد 2021 للحاصلين على البكالوريوس أو اليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين . 

وصرحت  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن شروط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60 % وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

هذا ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية  ، ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي ، كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.


وقد عقدت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ندوة أون لاين عبر برنامج زووم بعنوان عن معرفة الذات وتحديد الأهداف ، وتناولت الندوة تعريف الذات من خلال تجربة نشاطات كثيرة مختلفة تساعد الشخص على معرفة إمكانياته والعمل على تنمية هواياته المفضلة وتساعده على معرفة ذاته لأن الذات مرتبطة بما يقدمه الفرد للمجتمع، كما تناولت أيضا كيفية تحديد الأهداف من خلال رؤية ما يحتاجه المجتمع وما يتناسب مع قدرات الفرد وإمكانياته، حيث أن تحديد الأهداف هو عملية قوية للتفكير في مستقبل مثالي، والهدف هو شيء حيوى يتعلق بالأمنيات المراد تحقيقها والأهداف نوعين قصيرة المدى وطويلة المدى.

و تم خلال الندوة التعرف على كيفية وضع الأهداف بطريقة صحيحة من خلال وضع أهداف محفزة، ووضع الأهداف بذكاء، ويجب أن تكون الاهداف محددة وقابلة للقياس، وأيضا تكون قابلة للتحقيق ومرتبطة بإطار زمني.

كما قد عقدت جامعة حلوان  فعاليات الويبينار الدولي الأول فى سلسلة ندوات افتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد، وبالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية .

تتناول أولى حلقات السلسلة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة ، وعقد الويبينار بمشاركة عدد من المحاضرين وهم دكتور الكس بيتكوف من منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ودكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، ودكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش فى أوغندا، و دكتور شابير احمد خان من جامعة بيشاوار الباكستانية، ودكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان دكتور حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد. 


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