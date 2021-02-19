لمتابعة الاشتراطات والتراخيص.. حملة للمرور على المنشآت الصناعية بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر حملة للمرور على كافة المنشآت الصناعية بمختلف مناطق المدينة وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر فى بيان له اليوم ان الحملة جابت قرى الوحدات المحلية والمدينة وشملت الحملة الأمن الصناعى والبيئة والإشغالات لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتراخيص تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة.





وأكد رفعت أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالقوانين ومتابعة تنفيذها وخصوصا مدى التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والاشتراطات والتراخيص بالإضافة إلى متابعة إشتراطات السلامة والصحة المهنية تطبيقا للقانون ولمواجهة أى مخاطر على العاملين.





من ناحية أخرى أضاف رئيس المدينة أنه تم إنهاء أزمة عمارات الملفات بالمدينة حيث تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية ، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد ان تم اهمالهم خلال السنوات الماضية.





وتابع رئيس المدينة إلى أنه يجري أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.





واكد اللواء رفعت انه يجرى تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وإزالة جميع تراكمات القمامة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات.





وأشار أن أجهزو المدينة تعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كافة الخدمات والمرافق في شتى المجالات لراحة وخدمة المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.