إسرائيل تعتزم توسيع منشآتها النووية.. تفاصيل

تستعد إسرائيل لتوسيع منشآتها النووية بصحراء النقب، وهو ما كشفته صور جديدة التقطت عبر الأقمار الصناعية، نشرها موقع الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية (IPFM) حيث صنعت تل أبيب المواد الانشطارية لترسانتها النووية.





وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن خطوات إسرائيل نحو توسيع منشآتها النووية جاء بعد أسابيع من إعلان الحكومة الإيرانية استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.





ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن على صور الاقمار الصناعية لكن اتحاد العلماء الأمريكيين أن لدى إسرائيل يتوقع وجود حوالى 90 رأسا حربيا مصنوعة من معدن البلوتونيوم المنتج في مفاعل الماء الثقيل.





وبنت إسرائيل مفاعل ديمونا في الخمسينيات بمساعدة سرية واسعة من الحكومة الفرنسية وكان هناك ما يقدر بنحو 2500 مواطن فرنسي يعيشون في ديمونا، التي كانت لديها مدارس ثانوية فرنسية خاصة بها، لكن دون اعتراف رسمي.





وكشف عن مفاعل ديمونا في برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي لأول مرة من قبل فني سابق في الموقع، وهو مردخاي فعنونو، الذي روى قصته لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عام 1986.