لافتتاح مسجد عصمت السادات.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور محمد موسي نائب المحافظ والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة وزكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية وأحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنوفية وعدد من الأئمة ورجال الدعوة بالمحافظة.





تأتي هذه الزيارة علي هامش إفتتاح مسجد " عصمت السادات " بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا ، حيث من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة ويلقي وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان " تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".





ورحب المحافظ بالحضور مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد.



