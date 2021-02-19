طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

تعد الكوارع من اكثر الاكلات المغذية والتى تمنح الانسان الشعور بالدفء ، لذا نقدم لكم طريقة عمل الكوارع بوصفات متعددة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.





طريقة عمل كوارع بالصلصة





مقادير كوارع بالصلصة

كوارع

مستكة

بصل

طماطم

جزر

ورق لورا

ملح

فلفل أسود

عصير طماطم

سمنه

ثوم

خل

زيت

أرز





طريقة تحضير كوارع بالصلصة





* سيحى المستكة على النار مع ملعقة زيت ثم ضيفي الكوارع بعد غسلها ثم ضيفي فلفل اسود و شوحيها





* ضيفى الملح والفلفل الأسود ثم ضيفي الجزر والبصل والطماطم وورق لورا في ماء المغلى ثم ضيفي الكوارع المشوحة





* رصى الأرز فى طاجن ثم ضيفى الكوارع المسلوقة وصوص الطماطم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها





طريقة عمل طاجن كوارع





مقادير طاجن كوارع

كوارع مسلوقة

مستكة

زيت

بصل

ملح

فلفل أسود

ثوم

ورق لورا

عصير طماطم

جزر





طريقة تحضير طاجن كوارع





* تسيح المستكة في الزيت و تقلب الكوارع مع المستكة على النار و يوضع الخليط في الطاجن يشوح البصل في السمنة على النار





* ضعى الملح والثوم وورق اللورا ويقلب الخليط و يضاف عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح





* ضعيهم على النار ليغلي و يقطع الجزر والطماطم وتضاف إلى خليط الكوارع و توضع في الفرن حتى يحمر الوجه





طريقة عمل ورق عنب بالكوارع





مقادير ورق عنب الكوارع

ورق عنب

كوارع مسلوقة مخلية

أرز مصري

بصل مفروم

طماطم مبشورة

عصير طماطم

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بهارات

زيت

ملح شبت مفروم بقدونس مفروم كزبرة خضراء مفرومة نعناع طازج مفروم فلفل أسود





طريقة تحضير ورق عنب بالكوارع





* يخلط على النار عصير الطماطم والأرز والبصل والطماطم والخضرة والملح والفلفل الأسود والصلصة والنعناع والثوم و يحشى ورق العنب بالخليط





* تخلط المرقة والقليل من عصير الطماطم والملح والفلفل و يسقى المحشي بالخليط





* يوضع على النار حتى الغليان ثم توطى النار و يترك الخليط على النار حتى تمام النضج



