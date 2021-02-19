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حوادث

لخلافات الجيرة.. إصابة ٦ أشخاص إثر نشوب مشاجرة طاحنة في سوهاج

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:10 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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أنغام الجنايني
أصيب ستة أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر نشوب مشاجرة طاحنة بينهم بناحية أولاد حمزة بمركز العسيرات في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مُشاجرة طاحنة بين عدة أشخاص وإصابة خمسة منهم على إثرها.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من(محمد. ع. ع - ٣٠ سنه - محاسب)، و(مختار. ح. ع - ٤٠ سنه - عامل)، و(أحمد. ج. أ - ٣٠ سنه - عامل)، طرف أول، مُصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وطرف ثانٍ (نور الدين. م. ن - ٣٢ سنه - عامل)، و(عماد. ع. ع - ٣١ سنه - عامل)، و(أشرف. ع. ع - ٤٣ سنه - عامل)، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكان قد أصيب طفل بحروق في الوجه والزراعين من الدرجة الثانية، إثر امتداد النيران إلى ملابسه، أثناء إشعاله نيران التدفئة بمنزله بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يُفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أحمد عرفان، 10 سنوات، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، مصاب بحروق بالوجه والزراعين من الدرجة الثانية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "عرفان. خ. ن"، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وقرر إصابة نجله المذكور بإشعال النيران ببعض الأخشاب للتدفئة امتدت لملابسه ما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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