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اقتصاد

القابضة للمياه: رفع حالة التأهب والاستعداد بالشركات لسحب تجمعات مياه الأمطار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:22 ص
استعدادات القابضة
استعدادات القابضة للمياه لمواجهة الامطار
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد بالشركات التابعة فى المحافظات، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى متابعة غرفة العمليات والطوارئ بالشركة جهود الشركات التابعة بمختلف المحافظات فى نزح مياه الأمطار والتعامل فورا مع أى تجمعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الأجهزة التنفيذية، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت الشركة القابضة _ فى بيان لها_ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، صباح اليوم، على صعيد محافظة الإسكندرية، على طريق الكورنيش دون حدوث أي تجمعات للمياه،  كما تعاملت الشركة بمعداتها مع تجمعات المياه بمناطق "مدخل عبد القادر - كارفور - الجراري".

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جولة لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أى تجمعات لها.
وذكرت الشركة القابضة، أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق " الميرغني - شارع الثورة - طريق النصر - روكس - الحجاز" دون حدوث أى تجمعات، مع انتشار وتمركز معدات الشركة منذ مساء الأمس باجمالى 120 سيارة كسح وبدالة.
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