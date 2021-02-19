فريق طبى بمستشفى قنا العام يتمكن من استئصال ورم بالقولون

تمكن فريق طبى من قسم الجراحة العامة، بمستشفى قنا العام ، من استئصال ورم بالقولون لمريض يعانى من أعراض مزمنة منذ 6 أشهر.





كما تمكن الفريق الطبى، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من عمل وصلة للأمعاء الدقيقة و الأمعاء الغليظة للمريض، لإعادة الوضع لطبيعته بعد استئصال الورم.









ضم الفريق الطبى المشرف على العملية الجراحية، كل من : الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة، و الدكتورمحمد القفاص، و الدكتور محمود القهيوي أخصائيين الجراحة، و الدكتور أحمد دردير، و الدكتور عبد الرحيم محمد، نواب الجراحة العامة بالمستشفى.









قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المريض حضر للمستشفى بآلام شديدة، فتم عمل تحاليل واشعات وفحوصات متعددة، لخطورة الحالة، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة، و تجهيز المريض للعمليات، و توفير مكان بالرعاية المركزة.









وأضاف الديب، و أثناء الجراحة أجرى الفريق الطبى عمل استكشاف جراحي لانسداد معوي، تيبن وجود ورم بالقولون وتم استئصال الورم وعمل استكشاف جراحي لباقي الأمعاء، و عمل وصلة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.









و أشار الديب، إلى أن المستشفى وفر الرعاية الطبية الكاملة للمريض بعد العملية وحجزه بالعناية المركزة لخطورة الحالة، مع متابعة دورية للمريض من قبل أطباء الجراحة والعناية المركزة.









وكان المريض أحمد .ع.ر 26 عامًا، سائق توكتوك يعاني من آلام حادة بالبطن واضطرابات بالأمعاء منذ 6 أشهر، فحضر إلى مستشفى قنا العام الذى تعامل مع الحالة بشكل عاجل وبعد فحوصات و أشعة تم تجهيزه للعمليات و إجراء الجراحة.







