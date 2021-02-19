ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فريق طبى بمستشفى قنا العام يتمكن من استئصال ورم بالقولون

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
تمكن فريق طبى من قسم الجراحة العامة، بمستشفى قنا العام، من استئصال ورم بالقولون لمريض يعانى من أعراض مزمنة منذ 6 أشهر.

كما تمكن الفريق الطبى، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من عمل وصلة للأمعاء الدقيقة و الأمعاء الغليظة للمريض، لإعادة الوضع لطبيعته بعد استئصال الورم.


ضم الفريق الطبى المشرف على العملية الجراحية، كل من : الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة، و الدكتورمحمد القفاص، و الدكتور محمود القهيوي أخصائيين الجراحة، و الدكتور أحمد دردير، و الدكتور عبد الرحيم محمد، نواب الجراحة العامة بالمستشفى.


قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المريض حضر للمستشفى بآلام شديدة، فتم عمل تحاليل واشعات وفحوصات متعددة، لخطورة الحالة، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة، و تجهيز المريض للعمليات، و توفير مكان بالرعاية المركزة.


وأضاف الديب، و أثناء الجراحة أجرى الفريق الطبى عمل استكشاف جراحي لانسداد معوي، تيبن وجود ورم بالقولون وتم استئصال الورم وعمل استكشاف جراحي لباقي الأمعاء، و عمل وصلة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.


و أشار الديب، إلى أن المستشفى وفر الرعاية الطبية الكاملة للمريض بعد العملية وحجزه بالعناية المركزة لخطورة الحالة، مع متابعة دورية للمريض من قبل أطباء الجراحة والعناية المركزة.


وكان المريض أحمد .ع.ر 26 عامًا، سائق توكتوك يعاني من آلام حادة بالبطن واضطرابات بالأمعاء منذ 6 أشهر، فحضر إلى مستشفى قنا العام الذى تعامل مع الحالة بشكل عاجل وبعد فحوصات و أشعة تم تجهيزه للعمليات و إجراء الجراحة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .. إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم بالأمعاء لمُسنة ببورسعيد

استئصال طحال من طفل عمره 4 أيام بمستشفى قنا العام

8 ساعات.. جراحة ناجحة لسيدة تعانى من جحوظ في العين بمستشفى بني سويف

استئصال ورم من شريان الركبة لشاب في جامعة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وقفتهم المميزة.. الجهاز الطبي في المريخ السوداني يوجه رسالة شكر لـ نظيره بالأهلي

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الجمعة 19-2-2021

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

معلومات لا تعرفها عن رشوان توفيق

Advertisements

الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

قناة النهار تعتذر لأهل الصعيد وتفتح تحقيقًا عاجلًا مع تامر أمين

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد