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ديني

العبرة ليست بالكثرة.. وزير الأوقاف: النبي محمد سيد الخلق كان وحيد أبويه.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:40 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن النبي الكريم سيد الخلق، لم يكن لأبيه وأمه نسل غيره لا ولد ولا بنت، فهو المولود الوحيد لأبويه وهو سيد ولد آدم. 
وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد السادات بمحافظة المنوفية، أن الأنبياء طلبوا من الله الولد الصالح، وعلى الإنسان أن يسأل نفسه لماذا يطلب من الله الولد، أهو للمباهاة أو العزوة، أم أمر الدنيا، فإن أمر الدنيا إلى الله فلو أراد الله أن يكرم العبد في الدنيا أكرمه بولد او بدون ولد.
وأشار إلى أن بعض الناس قد يكون الولد سبيل سعادتهم أو سبيل تعاستهم وشقائهم، والخيرة فيما يختاره الله.
وذكر أن بعض الناس يطلبون الولد ليكون لهم عونا عند الكبر، منوها أن الله تعالى قادر على أن يكفي حاجتهم ولا يحوجه لأحد أبدا، وإن احتاج لأحد جعل الناس كلهم أبناء لك.
وتابع: من اعتمد على الولد، فيدخل تحت قول الصالحون "من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الناس من ولد أو غير ولد مل وخذل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا مل ولا ختل".
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