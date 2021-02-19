العبرة ليست بالكثرة.. وزير الأوقاف: النبي محمد سيد الخلق كان وحيد أبويه.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن النبي الكريم سيد الخلق، لم يكن لأبيه وأمه نسل غيره لا ولد ولا بنت، فهو المولود الوحيد لأبويه وهو سيد ولد آدم.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد السادات بمحافظة المنوفية، أن الأنبياء طلبوا من الله الولد الصالح، وعلى الإنسان أن يسأل نفسه لماذا يطلب من الله الولد، أهو للمباهاة أو العزوة، أم أمر الدنيا، فإن أمر الدنيا إلى الله فلو أراد الله أن يكرم العبد في الدنيا أكرمه بولد او بدون ولد.

وأشار إلى أن بعض الناس قد يكون الولد سبيل سعادتهم أو سبيل تعاستهم وشقائهم، والخيرة فيما يختاره الله.

وذكر أن بعض الناس يطلبون الولد ليكون لهم عونا عند الكبر، منوها أن الله تعالى قادر على أن يكفي حاجتهم ولا يحوجه لأحد أبدا، وإن احتاج لأحد جعل الناس كلهم أبناء لك.