المؤتمر الدولي السادس للمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم..أبريل المقبل

تنظم كلية الآثار بالفيوم مركز المسكوكات الإسلامية بالاشتراك مع اتحاد العام للأثريين العرب، المؤتمر الدولي السادس لـ المسكوكات الإسلامية التى تقام يومى 4 و5 أبريل القادم.





يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للاثريين العرب وامين عام المؤتمر الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم ومدير مركز المسكوكات الإسلامية بمصر والمنسق العام للمؤتمر الدكتور محمد يونس نائب مدير المركز الإقليمي للمسكوكات الإسلامية واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور احمد دسوقى والدكتور محمود احمد .





تقام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر واليوم الأول بمقر اتحاد الاثريين العرب فى الشيخ زايد وفعاليات اليوم الثانى والجلسة الختامية بمركز المسكوكات بكلية الاثار بجامعة الفيوم .





وتشمل محاور المؤتمر والدورة عدة محور منها النقود الاسلامية شاهدة على التاريخ والمسكوكات الاسلامية والنظم النقدية قديما وحديثا والمنهجيات البحثية الحديثة فى المسكوكات الاسلامية والمسكوكات الاسلامية وما يرتبط بها من علوم وعلماء المسكوكات الاسلامية ومناهجهم العلمية فيما قبل القن الحادى والعشرين .





كما يتضمن المؤتمر ورش عمل حول زيارة لمكتبة اتحاد الاثريين العرب ومكتبة مركز المسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم وطرق الاستفادة من المواقع الاليكترونية للمزادات العالمية والتوثيق الرقمى للمسكوكات وطرق العرض المتحفى والاشكاليات التى تواجه الباحثين فى مجال المسكوكات الاسلامية وطرق حلها















