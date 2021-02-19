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تعليم

المؤتمر الدولي السادس للمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم..أبريل المقبل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:14 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تنظم كلية الآثار بالفيوم مركز المسكوكات الإسلامية بالاشتراك مع اتحاد العام للأثريين العرب، المؤتمر الدولي السادس لـ المسكوكات الإسلامية التى تقام يومى 4 و5 أبريل القادم.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للاثريين العرب وامين عام المؤتمر الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم ومدير مركز المسكوكات الإسلامية بمصر والمنسق العام للمؤتمر الدكتور محمد يونس نائب مدير المركز الإقليمي للمسكوكات الإسلامية واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور احمد دسوقى والدكتور محمود احمد  .

تقام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر واليوم الأول بمقر اتحاد الاثريين العرب فى الشيخ زايد وفعاليات اليوم الثانى والجلسة الختامية  بمركز المسكوكات بكلية الاثار بجامعة الفيوم .

وتشمل محاور المؤتمر والدورة عدة محور منها النقود الاسلامية شاهدة على التاريخ والمسكوكات الاسلامية والنظم النقدية قديما وحديثا والمنهجيات البحثية الحديثة فى المسكوكات الاسلامية والمسكوكات الاسلامية وما يرتبط بها من علوم وعلماء المسكوكات الاسلامية ومناهجهم العلمية فيما قبل القن الحادى والعشرين .

كما يتضمن المؤتمر ورش عمل حول زيارة لمكتبة اتحاد الاثريين العرب ومكتبة مركز المسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم وطرق الاستفادة من المواقع الاليكترونية للمزادات العالمية والتوثيق الرقمى للمسكوكات  وطرق العرض المتحفى والاشكاليات التى تواجه الباحثين فى مجال المسكوكات الاسلامية وطرق حلها




على الجانب الآخر، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنفس الجداول ونفس الآلية والترتيب السابق إقراره من قبل كليات الجامعة المختلفة، وفي نفس أماكن عقد الامتحانات السابق تحديدها.


وأضاف شديد أن هذا ياتى في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها يوم السبت الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢١ والذي صدر على إثره قرار بمد إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ .
المؤتمر الدولي السادس للمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم..أبريل المقبل
المؤتمر الدولي السادس للمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم..أبريل المقبل
المؤتمر الدولي السادس للمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم..أبريل المقبل
المؤتمر الدولي السادس للمسكوكات الإسلامية بجامعة الفيوم..أبريل المقبل
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