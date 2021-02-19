بـ 3 طرق.. كيفية إزالة الحبر من الملابس

من المشكلات التي تواجه السيدات عند التنظيف، ولا سيما الصعبة منها، مثل الحبر، وهناك طرق سحرية لمعرفة كيفية إزالته من الملابس بسهولة.





1- استخدام مزيل طلاء الأظافر في إزالة الحبر من الملابس :

تحتوي معظم مزيلات طلاء الأظافر على مذيب يسمى الأسيتون، فتكون مادة الأسيتون فعالة في إزالة علامات الحبر من الملابس ، دون الإضرار بها، وذلك عن طريق:





- صب بضع قطرات من مزيل طلاء الأظافر على المنطقة التي بها بقع الحبر.

- استخدمي كرة قطنية واضغط عليها بإحكام على البقعة.

- إذا كان القطن مغطى بالحبر، فاستخدمي قطعة جديدة.

- كرري العملية حتى تزيلي البقعة، ولا تقومي بفرك القماش.

- بمجرد التأكد من إزالة العلامة، اغسلي القماش بمنظف الغسيل، وجففيه تحت أشعة الشمس المباشرة.





2- استخدام صودا الخبز في إزالة الحبر من الملابس :

تحتوي صودا الخبز على مواد فعالة في إزالة الحبر والبقع الداكنة من الملابس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:





- وضع ملعقة من صودا الخبز في وعاء مع ملعقة من عصير الليمون.

- ضعي المكونات على البقعه.

- اتركيها حتى تجف.

- اشطفي الملابس بالماء البارد.

- اتركيها تجف في الهواء.





3- استخدام الحليب والخل في إزالة الحبر من الملابس :

يعتبر الخل والحليب من المواد الفعالة في إزالة بقع الحبر من الأقمشة ولا سيما البيضاء، وذلك عن طريق الآتي:





- ضعي ملعقة كبيرة من الخل، ومثلها من الحليب في وعاء.

- انقعي المنطقة التي بها بقع في الوعاء.

- اتركيها في هذا الخليط من المساء حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.

- في صباح اليوم التالي، افركي المنطقة الموجود بها البقعة برفق؛ لإزالة أي آثار للحبر.