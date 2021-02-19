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مرأة

بـ 3 طرق.. كيفية إزالة الحبر من الملابس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:00 م
كيفية إزالة الحبر
كيفية إزالة الحبر من الملابس
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آية التيجي
تعد بقع الملابس من المشكلات التي تواجه السيدات عند التنظيف، ولا سيما الصعبة منها، مثل الحبر، وهناك طرق سحرية لمعرفة كيفية إزالته من الملابس بسهولة.


1- استخدام مزيل طلاء الأظافر في إزالة الحبر من الملابس :
تحتوي معظم مزيلات طلاء الأظافر على مذيب يسمى الأسيتون، فتكون مادة الأسيتون فعالة في إزالة علامات الحبر من الملابس ، دون الإضرار بها، وذلك عن طريق:

- صب بضع قطرات من مزيل طلاء الأظافر على المنطقة التي بها بقع الحبر.
- استخدمي كرة قطنية واضغط عليها بإحكام على البقعة.
- إذا كان القطن مغطى بالحبر، فاستخدمي قطعة جديدة.
- كرري العملية حتى تزيلي البقعة، ولا تقومي بفرك القماش.
- بمجرد التأكد من إزالة العلامة، اغسلي القماش بمنظف الغسيل، وجففيه تحت أشعة الشمس المباشرة.

2- استخدام صودا الخبز في إزالة الحبر من الملابس :
تحتوي صودا الخبز على مواد فعالة في إزالة الحبر والبقع الداكنة من الملابس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

- وضع ملعقة من صودا الخبز في وعاء مع ملعقة من عصير الليمون.
- ضعي المكونات على البقعه.
- اتركيها حتى تجف.
- اشطفي الملابس بالماء البارد.
- اتركيها تجف في الهواء.

3- استخدام الحليب والخل في إزالة الحبر من الملابس :
يعتبر الخل والحليب من المواد الفعالة في إزالة بقع الحبر من الأقمشة ولا سيما البيضاء، وذلك عن طريق الآتي:

- ضعي ملعقة كبيرة من الخل، ومثلها من الحليب في وعاء.
- انقعي المنطقة التي بها بقع في الوعاء.
- اتركيها في هذا الخليط من المساء حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.
- في صباح اليوم التالي، افركي المنطقة الموجود بها البقعة برفق؛ لإزالة أي آثار للحبر.
- اشطفي القطعة بالماء الفاتر.
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