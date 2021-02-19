برلماني: اعتماد الأمم المتحدة لـ النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم إنجاز للرئيس

أكد النائب أحمد الطيبى عضو مجلس النواب ، وعضو حزب مستقبل وطن أن اعتماد الأمم المتحدة لـ " النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم" في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى يعد إنجاز كبير يضاف ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى ونجاح للدبلوماسية، مؤكدًا أنه أهتم بالشباب وذلل لهم كل العقبات ووفر لهم كل الجهود لتمكينهم فكريًا وسياسيًا وقلدهم أعلى المناصب، مضيفًا أنه نقل الشباب المصري بهذه المنتديات نقلة نوعية من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي سواء في التنظيم أو المناقشات أو الإبداع والمبادرات الجديدة.





وقال "الطيبى"، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى صنعت وقدمت من الشباب خريجين وسفراء مؤهلين ومثقفين وقادرين على خدمة بلادهم هدية للإنسانية فأرست قواعد نموذج فريد في تخريج طاقات الشباب وتوجيهها للصالح العام والاعتماد عليهم في معركة البناء.



