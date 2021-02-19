ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لمواجهة سيمبا.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا للسفر إلى تنزانيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية اليوم  الجمعة، قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة، والذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.

وخلال المحاضرة حرص موسيماني على الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد على  استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على يومين راحة بقرار من الجهاز الفني، عقب مواجهة المريخ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل السفر المقرر له مساء اليوم إلى تنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفي غدا باستاد القاهرة

بـ استاد القاهرة.. موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر.. اليوم

موسيمانى يراجع خطط مباراة المريخ فى محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

قرار جديد من موسيماني قبل سفر الأهلي لتنزانيا

الأهلي يفقد جهود الشحات ووليد سليمان ومعلول أمام سيمبا وغموض موقف طاهر من رحلة تنزانيا

قبل السفر إلى تنزانيا.. حمدي فتحي يتألق برفقة زوجته

ترشيحاتنا

الكاف يختار الشناوي ضمن أفضل حارس في الجولة الأولى من دورى أبطال أفريقيا

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

مقابل 430 مليون إسترليني.. مانشستر سيتي يوضح حقيقة تجديد مفاوضات ضم ميسي

خطيب المسجد الحرام: التقاعد ليس حكما بالموت.. وعليكم بـ 10 أعمال في هذا العمر

بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

٢٦ ألف مشترك.. ضبط طالب جامعي أنشأ تطبيقا إلكترونيا تخصص فى بث القنوات المشفرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات