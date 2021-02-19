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رياضة

اتحاد الرماية يكشف عن شعار بطولة كأس العالم للأطباق المروحية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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محمد سمير
كشف اتحاد الرماية  برئاسة حازم حسنى ، عن شعار بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتي 4  مارس  المقبل  بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم 

الدول المشاركة هي الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان والهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا و سلوفينيا و السودان و سلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر .

ويظهر في شعار البطولة دمية على شكل أبو الهول ، ترتدى الملابس الفرعونية ، تمسك بيدها الاطباق المروحية الخاصة بمنافسات البطولة ، ومن خلفها تظهر اهرامات الجيزة الثلاثة ، ليعكس الشعار الاثار المصرية العظيمةالتىتٌعد زيارتها حلم لعدد من المنتخبات و الوفود من مختلف دول العالم .

تضم قائمة اللاعبين كلا من ، أحمد توحيد زاهر و عبد العزيز محيلبة و أحمد قمر و مصطفى حنيش و إسلام أبو بكر ماجى عشماوى و نوريهان فوزان و نادين أيمن و سحر طلعت مصطفى و مريم طارق فى مسابقة التراب .

أما على صعيد الإسكيت يضم كلا من ، عزمى محيلبة و مصطفى إسماعيل و سركيس مارتايان و إبراهيم محمد و كريم عصام و و أميرة أبو شقة و زينب طارق و شهد أشرف و نغم أحمد عثمان ، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين أخرين المتواجدين فى قائمة الإنتظار.
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