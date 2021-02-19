برلماني يطالب بمحاسبة تامر أمين: سننتفض لكرامة أهالي الصعيد

رفض رفعت شكيب عضو مجلس النواب عن دائرة المراغة، تصريحات الإعلامي تامر أمين في برنامجه على قناة النهار المسيئة لصعيد مصر.





وأكد شكيب، في بيان اليوم، أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام ويجب محاسبته من قبل المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، موضحا أن هذه التصريحات نرفضها شكلا وموضوعا ولن يقبلها أهالي الصعيد وسوف ننتفض لكرامتنا وكرامة جميع أهالينا.





وشدد شكيب، على أن الصعيد خرج أجيالا وعلماء ومشاهير في جميع المجالات، بجانب أن القيادة السياسية حريصة على تنمية وتطوير الصعيد للنهوض به.





يذكر أن الإعلامي تامر أمين، قال خلال برنامجه المذاع علي قناة النهار إن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقدًا الزيادة السكانية.





وأشار إلي أن هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم.





وأضاف تامر أمين أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، معلقًا أنه يطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتًا على أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يدهم في حجر أبوه».



