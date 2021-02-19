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حوادث

إعادة فتح طريق طنطا المحلة عقب انقلاب سيارة مواد بترولية.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:24 م
إعادة فتح طريق طنطا
إعادة فتح طريق طنطا المحلة
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احمد علي
أعيد فتح طريق "طنطا _ المحلة" امام مدخل قرية الرجدية بمحافظة الغربية اليوم من جديد خلال نصف ساعة عقب وقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بسبب تصادمها بسيارتين ملاكي وتروسيكل مما تسبب في انقلاب الأولي في إحدى الترع علي جانبي ذات الطريق مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وخصصت سيارة إسعاف لنقل المصابين.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية  إخطارا من النجدة والمرور، بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية فى ترعة بطريق " طنطا – المحلة"، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث.

كما تبين من الفحص والمعاينة انقلاب السيارة عقب تصادمها مع سيارتين ملاكى وتروسيكل ، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وتحرر محضر بالحادث وجار رفع السيارة وأثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إعادة فتح طريق طنطا المحلة عقب انقلاب سيارة مواد بترولية.. صور
إعادة فتح طريق طنطا المحلة عقب انقلاب سيارة مواد بترولية.. صور
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