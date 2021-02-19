احذر| أشهر تطبيق لمشاركة الملفات باب خلفي لسرقة بياناتك .. تفاصيل

أصدرت شركة الأمن السيبراني "تريند مايكرو"، المتخصصة فى مجال حلول الأمن الإلكتروني ، تقريرًا ، يفيد بأن نسخة تطبيق "SHAREit” على أجهزة الاندرويد ، يمكن استخدامها لسرقة المعلومات الشخصية والاستيلاء على الهواتف نتيجة إلى وجود ثغرات أمنية من الممكن إساءة استخدامها، جاء ذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية "الغد".





وأضاف التقرير أن شركة "مايكرو" أخطرت الشركة المطورة للتطبيق بتلك الثغرات إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات جادة لإصلاحها، مضيفة أن العديد من المستخدمين قد يتأذون من هذه الثغرات التى تمكن سرقة البيانات الحساسة والقيام بأي شيء بإذن من التطبيق.



