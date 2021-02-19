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فن

ريهام عبد الغفور تنعى الفنان التشكيلي مصطفى الصباغ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:58 م
مصطفى الصباغ
مصطفى الصباغ
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سعيد فراج
نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان التشكيلي مصطفى الصباغ، بعد وفاته، صباح اليوم الجمعة، إذ كتبت عبر "فيس بوك": «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا مصطفى ويحسن إليك.. في الجنة يا حبيبي إن شاء الله.. ادعوا له من فضلكم». 

وتوفي مصطفى الصباغ، صباح اليوم الجمعة؛ إثر معاناته مع مرض السرطان، بعد أيام من افتتاح معرض لوحاته في دار الأوبرا المصرية، بحضور المخرج خالد جلال. 

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور الفنية، مشاركتها في الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، التي تحمل اسم "ربع قيراط"، وتم عرضها عبر قناة dmc الفضائية. 

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.
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