موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم.





وتقام مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة، والذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.





وخلال المحاضرة حرص موسيماني على الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة.



