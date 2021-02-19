ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم فى تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعوديه وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة، والذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.

وخلال المحاضرة حرص موسيماني على الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد على  استاد القاهرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على يومين راحة بقرار من الجهاز الفني، عقب مواجهة المريخ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل السفر المقرر له مساء اليوم إلى تنزانيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيمانى يراجع خطط مباراة المريخ فى محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

مسحة طبية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر لتنزانيا

سلبية مسحة الأهلي قبل رحلة تنزانيا

كواليس اجتماع موسيماني مع معاونيه بالتتش قبل رحلة تنزانيا

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة

تحت الرمال وفوق ظهور الجمال.. الثلوج تكسو السعودية في مشاهد خيالية.. فيديو

مرة واحدة تكفي .. أضرار إعادة تسخين زيت الطعام

بعد تصدرها الترند.. تعرف على عمر الفنانة ياسمين عبد العزيز

الأزمة تشتعل فى الزمالك ..وكيل اللاعبين يكذب عبدالله جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة