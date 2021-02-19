أنجيلا ميركل تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب الكمامة.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو رصد تعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لموقف محرج بسبب الكمامة.





وتعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لموقف محرج داخل البرلمان الألماني، بعد أن انتبهت إلى أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول فيروس كورونا.





ووثق مقطع فيديو قصير مدته 10 ثوان، وحظي بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على "تويتر" ، الموقف المحرج الذي تعرضت له ميركل، وتناقلته وسائل الإعلام الألمانية، وعلقت عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.



