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رياضة

سيراميكا كليوباترا يفقد جهود صالح جمعة وتوني أمام المحلة في الكأس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:18 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، غياب صالح جمعة ومحمد توني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن لقاء غزل المحلة المقبل في بطولة كأس مصر.

وأشار فريد رضوان إلى أن الأشعة أثبتت إصابة صالح جمعة بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة، تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري السابق، بينما أصيب محمد توني في نفس اللقاء بكدمة قوية في عضلة الفخذ، وهناك تورم وصعوبة في المشي، ومشاركته في الكأس أمر صعب.

في حين يستمر الظهير الأيسر أحمد محسن، في برنامجه التأهيلي والعلاجي، بسبب إصابته بشد العضلة الخلفية، ويواصل الثلاثي عبد الله محمود ومحمد ابراهيم ومحمود نبيل، البرنامج التأهيلي، وهناك محاولات للحاقهما باللقاء المقبل.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور الــ 32 من بطولة كأس مصر.
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