حبس صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم 4 أيام على ذمة التحقيق.









كشفت التحقيقات قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 7,350,736 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.





وكانت مباحث التموين فى القليوبية قد تمكنت من ضبط مصنع للصناعات الغذائية يقوم بانتاج الحلوى بداخله 11 طن سلع غذائية، وتم التحفظ على المضبوطات فيما ضبطت مباحث التموين صاحب مخبز يتلاعب فى صرف الخبز بإثبات عمليات وهمية وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية به 11,8 طن سلع غذائية سكر و ملح ليمون و جيلاتين عسل و ألوان صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج" و 37,872 عبوة حلوى جيلى نكهات مختلفة مدون عليها أسماء وعلامات وهمية غير مسجلة منتج نهائى و6 ماكينات خط إنتاج وتعبئة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





من ناحية أخرى، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب أغذية بنها بحملة على مصنع حلاوة طحينيه يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم الغير مصرح بها وتم التحفظ على عدد 1000عبوه حلاوة طحينية بلدي تزن طن.





كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين والمكان غير مستوفي للاشتراطات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتولت النيابة التحقيق.