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مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:29 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة سميرة سعيد، تريند مؤشر موقع "جوجل"، بعد حلقتها مع الإعلامية "وفاء الكيلاني" ببرنامج "السيرة".

وتتميز الفنانة سميرة سعيد، بإطلالتها الأنيقة والمثيرة للجدل التي تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة، من خلال مشاركتها جمهورها، بصور، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وتعتمد سميرة سعيد، على ارتداء الملابس الغريبة التي تتميز بها عن غيرها وتكشف عن جمالها وقوامها الرشيق. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما يجعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها وتبديها صغيرة السن.
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي
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