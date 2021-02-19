فيات أبارث 595 FIAT ABARTH المميزة معروضة للبيع في مصر |صور



أبدعت شركة فيات عملاق صناعة السيارات الإيطالية في طرح العديد من الإصدارات الجذابة والمميزة ومن أبرز هذه الإصدارات هو السيارة فيات 595 ولكن بتعديل أبارثfiat 595 abarth .





عرضت السيارة فيات أبارث 595 fiat abarth موديل 2019 للبيع في مصر وهذا الطراز يأتي بهوية رياضية فاخرة و بمزايا تصميم وأداء غير تقليدية في سيارات فيات من هذه النوعية حيث تأتي بمحرك بقوة اجمالية 180 حصان وهو ما يفوق العديد من السيارات الكبيرة الحجم من الكروس أوفر.





السيارة فيات أبارث 595 fiat abarth بها فرامل بريمبو رياضية بلون أصفر في العجلات وتعليق كوني وهوائي سكوربيون وشاشة للردايو 7 بوصة تاتش مع نظام ملاحة وبلوتوث وUSB وAUX وراديو DAB و أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع فتحة سقف كهربائية ونظام عادم مونزا النشط الذي يعزز أداة المحرك ويعطي صوتا جميلا أثناء السير.







فيات أبارث 595 fiat abarth المعروضة للبيع لم تقطع إلا مسافة 8000 كم فقط مما يعني أنها في حالة جيدة جدا ويتوفر لها باقة الذكري السبعين للشركة الايطالية مع لون خارجي أسود سكوربيون اكس تان وباقة رمادية خارجية وفرش جلدي طبيعي داخلي ومقاعد ريكارو ونظام صوت هاي فاي مع بيتس أوتو وصندوق تروس MTA أبارث وشركة ابارث هي شركة مملوكة لفيات الإيطالية وتقوم بعمل تعديلات رياضية حصرية علي بعض موديلات فيات عالميا.