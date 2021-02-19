الكشف على 1455 مريضا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات في قرية سنطيس بمركز دمنهور ، يومي 17 و 18 فبراير الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1455 مريضا، وصرف العلاج اللازم لهم.





وأوضح الدكتور محمود طلحه، وكيل وزارة الصحه بالبحيره، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.





وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تمكنت على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1455 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 327 حالة باطنة، و 176 حالة جراحة عامة، و 74 حالة اسنان، و 117 حالة من الرمد، و 63 نساء وتوليد، و 350 حالة أطفال، 100 حالة مسالك بولية، و 77 حالة أنف وأذن، و 123 حالة جلدية، و 48 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.





ويأتى ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





يذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الاكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف القوافل الخدمية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وقرى مبادرة حياه كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.





يأتي ذلك في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.





واستمرت قوافل الصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالقرى والمناطق المحرومة لليوم الثالث على التوالي بمركز التحرير لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل بالاضافة الى تنظيم بعض المعارض للمشغولات بنوادي المرأة.





وانطلقت أمس القوافل الى قرية صلاح الدين بمركز التحرير، وتضمنت عيادات ثابتة ومتنقلة لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات في الفئة العمرية من 15- 49 عامًا وكذا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة.

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