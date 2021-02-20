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تعليم

منها توفير كاميرا 365.. آداب القاهرة تحدد شروطا لأداء الطلاب العالقين بالخارج الامتحان أونلاين

السبت 20/فبراير/2021 - 10:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021  ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الإلكترونى blackboard . 

ولكن وضعت كلية الآداب متطلبات أمام الطلاب يجب عليهم تنفيذها فى حالة قبولهم لأداء الامتحانات أونلاين وهى:

١- أن يكون الطالب لديه حساب على المنصة الإلكترونية ومسجلا فى كل المواد المقررة عليه .

٢- توفير كاميرا 365 درجة متصلة بالجهاز.

٣- تحميل برنامج Any Desk على الجهاز. 

٤- إرسال رقم الجهاز المقدم من برنامج Any Desk فى الطلب المقدم.

وكانت قد قدمت كلية آداب القاهرة ، تعليمات مهمة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالآتي: 

- تقديم طلب رسمى إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) . 

-  مبررات طلب الامتحان أونلاين . 

- إرسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها أثناء فترة عقد الامتحانات .

اقرأ أيضا :-

- إقرار بأن الطالب يوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان أونلاين من توفير الإنترنت بصورة دائمة أثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الإنترنت سوف يحسب درجة الأسئلة التى تم حلها فقط .

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