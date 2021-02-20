منها توفير كاميرا 365.. آداب القاهرة تحدد شروطا لأداء الطلاب العالقين بالخارج الامتحان أونلاين

قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الإلكترونى blackboard .





ولكن وضعت كلية الآداب متطلبات أمام الطلاب يجب عليهم تنفيذها فى حالة قبولهم لأداء الامتحانات أونلاين وهى:





١- أن يكون الطالب لديه حساب على المنصة الإلكترونية ومسجلا فى كل المواد المقررة عليه .





٢- توفير كاميرا 365 درجة متصلة بالجهاز.





٣- تحميل برنامج Any Desk على الجهاز.





٤- إرسال رقم الجهاز المقدم من برنامج Any Desk فى الطلب المقدم.





وكانت قد قدمت كلية آداب القاهرة ، تعليمات مهمة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالآتي:

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- تقديم طلب رسمى إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) .





- مبررات طلب الامتحان أونلاين .





- إرسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها أثناء فترة عقد الامتحانات .





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- إقرار بأن الطالب يوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان أونلاين من توفير الإنترنت بصورة دائمة أثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الإنترنت سوف يحسب درجة الأسئلة التى تم حلها فقط .



