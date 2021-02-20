منها توفير كاميرا 365.. آداب القاهرة تحدد شروطا لأداء الطلاب العالقين بالخارج الامتحان أونلاين

قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الإلكترونى blackboard .
ولكن وضعت كلية الآداب متطلبات أمام الطلاب يجب عليهم تنفيذها فى حالة قبولهم لأداء الامتحانات أونلاين وهى:
١- أن يكون الطالب لديه حساب على المنصة الإلكترونية ومسجلا فى كل المواد المقررة عليه .
٢- توفير كاميرا 365 درجة متصلة بالجهاز.
٣- تحميل برنامج Any Desk على الجهاز.
٤- إرسال رقم الجهاز المقدم من برنامج Any Desk فى الطلب المقدم.
وكانت قد قدمت كلية آداب القاهرة ، تعليمات مهمة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالآتي:
- تقديم طلب رسمى إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) .
- مبررات طلب الامتحان أونلاين .
- إرسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها أثناء فترة عقد الامتحانات .
- إقرار بأن الطالب يوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان أونلاين من توفير الإنترنت بصورة دائمة أثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الإنترنت سوف يحسب درجة الأسئلة التى تم حلها فقط .