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منوعات

سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:34 م
كلب باللون الأزرق
كلب باللون الأزرق
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أماني إبراهيم
حاول المسئولون المحليون في روسيا حل لغز ظهور كلاب زرقاء وخضراء اللون على مدار الأيام الماضية، في البداية كانت هناك كلاب ضالة زرقاء لامعة، ثم كلاب خضراء، مما دفع الكثير للعمل على حل لغز ظهور هذه الكلاب التي ظهرت في مناطق صناعية تفصل بينها مئات الأميال.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور على 7 كلاب ذات فراء أزرق تتجول بالقرب من مصنع زجاج مهجور في دزيرجينسك، وهي مدينة صناعية بالقرب من نيجني نوفجورود، على بعد 370 كيلومترًا شرق موسكو.

انتشرت الصور على نطاق واسع بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية وجود مجموعة غريبة من الكلاب في 11 فبراير الجاري، وكان المصنع ينتج زجاج الاكريليك وحامض البروسيك، ويشتبه في أن الكلاب تدحرجت في مسحوق صبغة زرقاء في المصنع.

وفي 13 فبراير، نُقلت الكلاب إلى عيادة الأطباء البيطريين في نيجني نوفجورود، حيث تم أخذ عينات من الدم والبراز، مع العثور على آثار للصبغة الزرقاء البروسية في الفراء.

وأفادت وسائل إعلام روسية أن الكلاب تبدو بصحة جيدة وتتناول طعامًا جيدًا، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن تكون مادة كيميائية سامة، مثل كبريتات النحاس، قد تسببت في تغير اللون.

وتم مشاهدة ورصد وجود عدة كلاب ذات فراء أخضر لامع وهي تتجول في أنحاء مدينة بودولسك الصناعية الواقعة على بعد 37 كيلومترا جنوبي موسكو، ووفقًا لوزير في موسكو، شوهدت الكلاب بالقرب من مستودع مهجور، حيث تم تخزين أكياس من مسحوق الطلاء الأخضر.

لكن يشتبه بعض الروس على وسائل التواصل الاجتماعي في أن كلاب بودولسك ربما تم تلوين فرائها عن عمد، حيث أثارت الكلاب الزرقاء إعجاب الكثير من الناس في وقت سابق.

وكان الأطباء البيطريون يفحصون كلاب بودولسك، ولكن لم يتم تحديد سبب تلون فرائهم باللون الأخضر، ومهما كان سبب ظهور الفراء ذات الألوان الغريبة، فإن هذه الحالات تسلط الضوء على الخطر المستمر للتلوث الكيميائي في روسيا.
سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور
سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور
سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور
سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور
سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور
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