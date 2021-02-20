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مرأة

نصائح للحصول على بشرة متوهجة على مدار العام

السبت 20/فبراير/2021 - 08:24 ص
نصائح للحصول على
نصائح للحصول على بشرة متوهجة على مدار العام
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أسماء عبد الحفيظ

بشرتنا معرضة طوال اليوم للشمس، ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، ومع ذلك، فهي تمثيل مباشر لصحتنا، أيضًا نحن ندرك جميعًا مدى أهمية تطبيق واقي الشمس والعناية ببشرتنا سواء كان ذلك من خلال إبقائها نظيفة ومرطبة وخالية من الشوائب، وقد يكون هذا صعبًا حقًا مع التغيرات الموسمية وأعمال جداولنا.


قمنا بتجميع بعض النصائح السهلة لمنحك توهج الصيف على مدار العام.


كشف موقع "هيلثي" عن نصائح للحصول على بشرة متوهجة على مدار العام.


الترطيب
في أشهر الصيف، نعلم مقدار العرق الذي نتعرقه، ويحتاج الجسم بدوره إلى أكبر قدر ممكن من الماء ليظل رطبًا هذا يساعد بشرتك بنفس القدر، فكلما شربت المزيد من الماء، كلما كان جهازك اللمفاوي أكثر صحة وكل الوظائف التنظيمية.


الترطيب المستمر يعني سموما أقل ومزيدا من التوهج، ونوصي بشدة بشرب أكبر قدر ممكن من الماء.


أخذ الحمامات الدافئة والاستحمام
بقدر ما يمكن أن يؤدي التواجد في بيئة حارة إلى تجفيف البشرة، فإن طرق الاسترخاء هذه عندما تقترن بتقنيات الترطيب مثل الزيوت والكريمات اللطيفة على البشرة يمكن أن تترك بشرتك ناعمة وسلسة للغاية.


ستفتح الحرارة مسامك وتسمح بامتصاص إضافي، لذلك من المهم استخدام منتجات لا تسد المسام.


نصيحة جيدة هي الترطيب بعد الاستحمام بالماء الساخن لتأمين الترطيب المفقود مرة أخرى.


الإقلاع عن التدخين
يحرم التدخين بشرتك من الأكسجين ويعزز ظهور التجاعيد المبكرة ويوقف قدرة بشرتك على التنفس.


يمكن أن يؤدي ذلك بالطبع إلى الإضرار بعملية التوهج والشيخوخة ككل لأن البشرة تحتاج إلى ترطيب وترطيب لتعمل في ذروتها.


يعد الإقلاع عن التدخين تحديًا صعبًا ولكنه ينطوي على العديد من الفوائد إلى جانب بشرتك.


نصيحة احترافية: يعد استخدام زبدة الشيا فكرة رائعة لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، فهو لا يسد المسام، ويعزز الدورة الدموية، وهو كريم مضاد للشيخوخة ويقلل من السيلوليت.

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