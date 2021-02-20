بتضحكنى مشاهده... فتاة صينية تقلد عادل إمام بطريقتها الخاصة





وأضافت " آسيا" ، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC، أنها رغبت فى تقليد الفنان عادل إمام فى مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" خاصة أن حالة من الضحك تنتابها عندما تشاهد مشاهد هذا العمل وتشعرها بالسعادة.





وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن يحظى مقطع الفيديو التى قلدت فيه الفنان عادل إمام بكل هذا الترحيب مؤكدة أنها تلقت الكثير من الدعم والتشجيع من المتابعين .





وأشارت إلى أنها شاهدت صديقأ فلسطينى لها كان يشاهد ذات مرة مسرحية شاهد مشافش حاجة وكان لا يتوقف على الضحك فقررت منذ ذلك الوقت أن تقلد الفنان عادل إمام.

قالت الفنانة الصينية الموهوبة آسيا، إنها درست اللغة العربية كتخصص فى المرحلة الجامعية ثم مرحلة الماجستير لافتة إلى أنها تعمل بالمجال الإعلامى.