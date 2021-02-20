المصري يعلن تجديد التعاقد مع كريم العراقي

أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري، عن توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع كريم العراقي لتجديد تعاقده.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": إن اللاعب أحد أبناء النادي ولم تكن هناك أزمة في ملف التجديد معه، لافتا أن ناديه توصل حاليا لاتفاق حول التجديد وتوقيع العقود سيكون الأسبوع المقبل.

وخضع كريم العراقي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومنتخب مصر الأوليمبي لفحص طبي شامل لدى أحد أكبر استشاريي المخ والأعصاب وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب الحادث الذي تعرض له اللاعب برفقه زملاءه بالفريق اسلام صلاح ومحمد جريندو وزياد فرج ومحمد شحاته.





وقام الطبيب المعالج بمناظرة كافة التقارير والأشعة التي توضح حالة اللاعب للاطمئنان على حالته العامة والتأكد من عدم وجود أية مضاعفات لدى اللاعب جراء الحادث الذي تسبب في فقدان اللاعب لوعيه لفترة وجيزة.





هذا وقد أجرى الطبيب المعالج اتصالًا هاتفيًا بالدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول لكرة بالنادي المصري طمأنه من خلاله على حالة اللاعب ، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج للحصول على فترة نقاهة لأيام قبل العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق.