تركيب محولات وأبراج وأعمدة كهرباء بمركزي الحسنة ونخل

تنفذ محافظة شمال سيناء، خطة إنارة بمركزي "الحسنة ونخل" بمنطقة وسط سيناء، وتشمل تركيب محولات وأبراج وأعمدة، لتوصيل الكهرباء إلى المدن والتجمعات والقرى والمركزية.





وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم الانتهاء من إنارة مدخل نخل من جهة نفق الشهيد أحمد حمدي ضمن الخطة الاستثمارية 2021/2020م، والتي تأتى استكمالا لمشروع تطوير وتجميل كل المداخل الرئيسية وإنارتها، كما أنه من المقرر أن تنطلق أعمال توصيل الجهد المتوسط لتجمع "أم غريقده".





وأعلن سليمان فرج، رئيس المدينة، أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري، منها 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليونا للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية.





وأوضح رئيس مدينة نخل شمال سيناء، أنه يجرى العمل في تنفيذ خط ربط الكهرباء بطول 10 كيلو عن طريق منطقة تعمير شمال سيناء لحل مشكلة الكهرباء بنخل، وذلك من خلال ربط المدينة من اتجاه النقب، ومشروع حفر بئر أعماق بقرية البروك بمدينة نخل تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والجوفيه بالعريش.





وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إنه يجرى بناء 25 منزلا ومسجدا ومشغل وورشة ومحطة تحلية بتجمع السياحة بمدينة نخل وذلك ضمن خطة ممولة من بيت الزكاة للازهر الشريف للقرى الأكثر احتياجا.





وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، "إنه تم تركيب محول كهربائي، وتركيب 46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021م، وشملت خطةالتركيب في عدة تجمعات بـ3 قري منها: "تجمع البياض وحي التقوى بقرية القسيمة وحي التحرير بقرية المنبطح وحي الجهامات بقرية المنبطح".





وتابع اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه يجري توصيل الكهرباء بتجمع الغبرا بقرية البرث، بطول 2.5 كم كابلات جهد متوسط ومحول كهرباء قدرة 200 كف أ، إضافةً إلى تركيب 30 عمود إنارة بشوارع القرية الرئيسية، كما تم الانتهاء معاينة مبنى الوحدة المحلية بقرية البرث للبدء في عملية رفع كفاءة وترميم المبني.





وأكد عفش، أنه تم أيضًا تركيب 10 أعمدة إنارة بالكشافات والمشتملات في حي التقوي بقرية القسيمة، و30 عمود إنارة في حى التحرير بقرية المنبطح، و30 عمودا آخر في حي الجهامات بالمنبطح.

وأشار إلى متابعة أعمال رصف وتجميل ميدان مدخل قرية القسيمة الرئيسي، حيث إن العمل يجري بصورة متواصلة لسرعة الانتهاء من المشروع ، منوها بضرورة التنبيه على المقاولين بسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لها.





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