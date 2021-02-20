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رياضة

مصطفى محمد يسعى لمواصلة تألقه مع جالاتا سراي أمام ألانيا سبور.. الليلة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:44 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد،ضيفا ثقيلا على نظيره ألانيا سبور، اليوم السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب باهجه شهير أوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي.

ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. 

في المقابل يتسلح ألانيا سبور بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصطفى محمد ورفاقه،  للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
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