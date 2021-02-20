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تعليم

رئيس جامعة حلوان: العمل بالجامعة الأهلية على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب العام المقبل

السبت 20/فبراير/2021 - 09:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر - إسلام خالد
تضع جامعة حلوان اليوم حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة التى يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ونخبة من عمداء كليات جامعة حلوان.    

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لصدى البلد بأن الجامعات الأهلية رافد من روافد التعليم المصري، وأن العمل بجامعة حلوان الأهلية يجرى على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب بالعام القادم بإذن الله بكلية أو اثنين على الأقل. 

وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.
 

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021 / 2022.
رئيس جامعة حلوان: العمل بالجامعة الأهلية على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب العام المقبل
رئيس جامعة حلوان: العمل بالجامعة الأهلية على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب العام المقبل
رئيس جامعة حلوان: العمل بالجامعة الأهلية على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب العام المقبل
رئيس جامعة حلوان: العمل بالجامعة الأهلية على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب العام المقبل
رئيس جامعة حلوان: العمل بالجامعة الأهلية على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب العام المقبل
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