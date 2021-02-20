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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادثي تصادم بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين والجثث والتحفظ عليهم بالمستشفيات القرية وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

البداية كانت عندما لقي شخصين مصرعهما فى حادث تصادم وقع أمام كوبرى التفتيش، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزاومل، وبالعرض على نيابة بلبيس، صرحت بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


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وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل، طريق "مشتول -الزوامل" أمام كوبرى التفتيش وأسفر الحادث عن مصرع" محمد م" 53 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، و"محمود م" 18 سنة مقيم ذات العنوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وعلى جانب آخر فقد أصيب 3 أشخاص في محافظة الشرقية، بكدمات وكسور في  حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، على طريق "ههيا-  كفر أبوحطب" وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق ههيا- كفر أبوحطب وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد م" 30 سنة مقيم عزبة إسكندر، و"محمد م" 21 سنة مقيم قرية المهدية، و"كريم ع" 27 سنة، إصابات متفرقة بالجسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة.

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