قُبلة لـ شابة بدلا من الغرامة.. إيقاف شرطي في بيرو عن العمل

أعلنت السلطات في بيرو، توقيف رجل شرطة عن العمل، عقب قيامه بتقبيل شابة، بدلًا من تغريمها؛ بتهمة خرق حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





كان هذا القرار عقب شريط فيديو نشرته محطة تلفزيونية يظهر رجل الشرطة وهو يقبل الفتاة؛ بدلا من تغريمها بتهمة خرق الحظر.





وظهرت الشابة وهي تحاول تقبيل رجل الشرطة الذي حاول النظر حوله للتأكد من عدم رؤيته ليقبلها بدلا من تغريمها.





وبعد إذاعة الفيديو، قرر "لويس مولينا"، رئيس بلدية منطقة ميرافلوريس في عاصمة بيرو، ليما، وقف الشرطي عن العمل وإحالته للتحقيق.





وتفرض بيرو حظر تجول في البلاد في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



